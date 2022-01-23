على الرغم من الأجواء شديدة البرودة التي اجتاحت العديد من الدول، من لبنان إلى سوريا وصولا إلى تركيا والعراق وبعض الدول العربية، مصحوبة بعواصف ثلجية غير مسبوقة غطت الساحات والطرقات، لم يتردد المواطنون الأتراك والسياح الذين اختاروا اسطنبول مؤخرا كوجهة سياحية لهم، في الخروج إلى الشارع للاستمتاع بالثلوج التي طال انتظارها وبهذه اللوحة البيضاء الجميلة التي رسمت بعناية، لالتقاط الصور والسير في هذا الجو المفعم بالرومانسية.