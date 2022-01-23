على الرغم من الأجواء شديدة البرودة التي اجتاحت العديد من الدول، من لبنان إلى سوريا وصولا إلى تركيا والعراق وبعض الدول العربية، مصحوبة بعواصف ثلجية غير مسبوقة غطت الساحات والطرقات، لم يتردد المواطنون الأتراك والسياح الذين اختاروا اسطنبول مؤخرا كوجهة سياحية لهم، في الخروج إلى الشارع للاستمتاع بالثلوج التي طال انتظارها وبهذه اللوحة البيضاء الجميلة التي رسمت بعناية، لالتقاط الصور والسير في هذا الجو المفعم بالرومانسية.
No Comment المزيد من
شاهد: طواقم التنظيف تعمل على تطهير الشواطئ من النفط المتسرب في سواحل بيرو
بدون تعليق: جهود حثيثة من قبل المتطوعين وأنصار حماية البيئة لرعاية الحيوانات المتضررة على شواطئ ليما
بدون تعليق: سلسلة بشرية في براغ وكييف للتضامن مع أوكرانيا في ظل تصاعد الأزمة مع موسكو
بدون تعليق: فيضانات تضرب أحد أهم الأماكن السياحية في بيرو والسلطات تجلي مئات السياح
شاهد: نشطاء البيئة يحتشدون في مطار بباريس للتنديد باستخدام الطائرات الخاصة
شاهد: مطالبات بالعدالة لمثليتين جنسياً وجدتا مقطوعتي الرأس والأيدي في المكسيك
شاهد: النيكاراغويون يؤدون الرقصات احتفالا بعيد القديس سان سيباستيان
شاهد: أسراب من الطائرات المسيرة تضيء سماء دبي
شاهد: مدينة مغمورة تحت البحر في إيطاليا تكشف عن فسيفساء رومانية قديمة
شاهد: بعد أن ضربت "أسوأ كارثة بيئية" البلاد.. عمليات التنظيف مستمرة في شواطئ البيرو
شاهد: آلاف السودانيين في مسيرات مناهضة للعنف ضد المتظاهرين
شاهد: الهند حزينة.. بعد نفوق "الأم الخارقة" أشهر أنثى نمر في البلاد
شاهد: ظاهرة الشفق القطبي "أورورا" تضيء سماء سانت بطرسبرغ بمزيج من الألوان الخلابة
شاهد: احتفالات عيد الغطاس تلطخها دماء النزاع الأهلي في إثيوبيا
شاهد: اليابان تختبر "دوامة جليدية" فوق بحير متجمدة