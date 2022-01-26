البيت الأبيض: بايدن "باق على وعده" تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا

البيت الأبيض: بايدن "باق على وعده" تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليامحادثة
بقلم: Euronews
أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بوعده الانتخابي بتعيين قاضية سوداء في أي مقعد يشغر في المحكمة العليا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان عقب تقارير عن عزم القاضي في المحكمة ستيفن بريير على التقاعد.
ولم تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الأنباء المتعلقة بالقاضي بريير كما لم تناقش استعدادات بايدن لملء المقعد الشاغر، لكنّها قالت إن الرئيس "حتماً باق على التزامه" السابق "تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا".