البيت الأبيض: بايدن "باق على وعده" تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بوعده الانتخابي بتعيين قاضية سوداء في أي مقعد يشغر في المحكمة العليا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان عقب تقارير عن عزم القاضي في المحكمة ستيفن بريير على التقاعد.

ولم تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الأنباء المتعلقة بالقاضي بريير كما لم تناقش استعدادات بايدن لملء المقعد الشاغر، لكنّها قالت إن الرئيس "حتماً باق على التزامه" السابق "تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا".