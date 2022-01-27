شارك عشرات الآلاف في مسيرات بباريس ومرسيليا وليون وغيرها من المدن الفرنسية بناء على طلب عدة نقابات عمالية. وطالب المتظاهرون بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية والظروف المعيشية. وسار موكب المتظاهرين من ساحة الباستيل إلى وزارة المالية.
وفي الاحتجاجات التي شهدتها مرسيليا والتي شارك فيها الآلاف قال أحد المتظاهرين إن الرواتب قد جمدت منذ سنوات وهو ما أثر سلبا على الحياة الاجتماعية لملايين العمال الذين يناضلون يوميا من أجل رواتب أفضل وحياة أفضل.
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