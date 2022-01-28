الخارجية الفنلندية: برنامج التجسس الإسرائيلي " بيغاسوس" اخترق هواتف بعض دبلوماسيينا في الخارج

قالت وزارة الخارجية الفنلندية اليوم الجمعة إن الهواتف المحمولة الخاصة بدبلوماسيين فنلنديين تم التجسس عليها باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي المثير للجدل " بيغاسوس". وقال ضابط أمن تكنولوجيا المعلومات في الوزارة ماتي بارفاينين ​​لوكالة الصحافة الفرنسية: "يمكننا الآن التأكد من وجود برامج تجسس اخترقت هواتف موظفينا".

و يتواصل الجدل حول برنامج "بيغاسوس"، منذ الكشف العام الماضي عن استخدامه، باختراقه الهواتف الذكية، وهو من انتاج شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، على وسائل إعلام وصحافيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم. الأجهزة المعنية استخدمها دبلوماسيون فنلنديون في الخارج. ولم ترغب وزارة الخارجية الفنلدية في الإبلاغ عن عدد الموظفين المستهدفين، ولا تحديد هوية الفاعلين

وقال ماتي بارفاينين: "لدينا افتراضات جيدة" حول المدة التي تم فيها التجسس على الهواتف". وفقًا للوزارة "لا تتعامل هواتف الدبلوماسيين إلا مع المعلومات العامة أو ذات التصنيف الأمني ​​لا يدخل في خانة السرية الكبرى".

كانت "إن إس أو" المطورة لبرنامج التجسس "بيغاسوس" الصيف الماضي في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتباراً من 18 تمّوز/يوليو وكشف أنّ برنامج "بيغاسوس" سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة. وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف، من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور على الهاتف، ووجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

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