شاهد: "بيت المجانين" في بوغوتا الكولومبية أصبح وجهة سياحية لا مفر منها

أصبح "بيت المجانين"، الذي يعرف أيضاً باسم "البيت المقلوب"، في غواتافيتا التي تقع على تخوم العاصمة بوغوتا، وجهة سياحية لا مفرّ منها. وجذب البيت الذي بناه رجل نمساوي واسمه فريتز شال، ويسكن في كولومبيا منذ 22 عاماً، مئات السياح إليه، بعد أقل من شهر على تدشينه في الثامن من كانون الثاني/يناير الحالي. وبدأت ورشة بناء البيت منذ عامين تقريباً، وهو يشبه إلى حد بعيد بيتاً آخر موجوداً في النمسا، حيث كل شيء بداخله أيضاً وضع رأساً على عقب، ولكن تدشينه تأخر بسبب جائحة كوفيد-19.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: فنلندي يقص جليد بحيرة بالمنشار الكهربائي لتصميم شعار الألعاب الأولمبية
شاهد: شلال "توبليتا" الروماني الذي تتدفق منه المياه الحارة عادة يتجمّد لشدة البرد
شاهد: فلسطينيون يتزلجون ويلعبون بكرات الثلج في باحة الأقصى في القدس
شاهد: مظاهرات ضخمة في مدن فرنسية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية
بدون تعليق: هيئة نزع الألغام التابعة للأمم المتحدة تسعى لإزالة ألغام أرضية في جنوب السودان
بدون تعليق: رومانيا تطلق حملة تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد كوفيد-19
بدون تعليق: إثيوبيون من تيغراي يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في بريتوريا بجنوب افريقيا
بدون تعليق: السيارة الطائرة تنشر جناحيها في سماء العاصمة السلوفاكية براتيسلافا
بدون تعليق: تسرّب نفطي جديد قبالة سواحل البيرو
شاهد: أستراليون يتظاهرون لإلغاء العطلة الرسمية للعيد الوطني
شاهد: احتفالات خجولة بعام النمر في تايوان
شاهد: في جزيرة لا ريونيون.. سلاحف بحرية في خدمة علم الأرصاد الجوية
شاهد: كاسحات جليد تتحول لواحدة من أهم نقاط الجذب السياحي في فنلندا
شاهد: طائر كوندور الأنديز يعود إلى البرية في بوليفيا بعد أن تعافى من المرض
فيديو | عاصفة ثلجية قوية تضرب اليونان وتركيا