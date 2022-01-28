شاهد: "بيت المجانين" في بوغوتا الكولومبية أصبح وجهة سياحية لا مفر منها

أصبح "بيت المجانين"، الذي يعرف أيضاً باسم "البيت المقلوب"، في غواتافيتا التي تقع على تخوم العاصمة بوغوتا، وجهة سياحية لا مفرّ منها. وجذب البيت الذي بناه رجل نمساوي واسمه فريتز شال، ويسكن في كولومبيا منذ 22 عاماً، مئات السياح إليه، بعد أقل من شهر على تدشينه في الثامن من كانون الثاني/يناير الحالي. وبدأت ورشة بناء البيت منذ عامين تقريباً، وهو يشبه إلى حد بعيد بيتاً آخر موجوداً في النمسا، حيث كل شيء بداخله أيضاً وضع رأساً على عقب، ولكن تدشينه تأخر بسبب جائحة كوفيد-19.