بدون تعليق: فنلندي يقص جليد بحيرة بالمنشار الكهربائي لتصميم شعار الألعاب الأولمبية

صمم المخترع الفنلدني، يانّ كابيليهتو، علم الألعاب الأولمبية (العلم الأولمبي) الذي ترمز دوائره الخمس إلى القارات الخمس، مستخدماً الجليد وبعض المواد الأخرى، على وجه بحيرة متجمدة.
ويأتي هذا التصميم الذي صوّر من الجو قبيل الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في بكين في شباط/فبراير، وقال كابيليهتو إنه أنجز التصميم دعماً للرياضيين الفنلنديين المشاركين في البطولة.
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