بدون تعليق: عاصفة ثلجية تضرب لبنان وتعزل بلداته وتغلق طرقاته

لطالما اكتست بلدة شبعا اللبنانية حلّة بيضاء في فصل الشتاء، لكنّ العاصفة الثلجية الأخيرة التي غطت معظم أنحاء البلاد، كادت أن تضيع معها ملامحُ هذه البلدة الجنوبية الواقعة في قضاء حاصبيا بمحافظة النبطية.

العاصفة الثلجية "ياسمين" التي يشهدها لبنان حالياً عزلت الكثير من القرى والبلدات وأغلقت طرقاً جبلية بعد أن تحوّلت تلك الطرق بفعل تراكم الثلوج والانخفاض الكبير في درجات الحرارة إلى صفيح من الجليد.