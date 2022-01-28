للمرة الخامسة ... برلمان إيطاليا يفشل في انتخاب رئيس جديد

فشل البرلمان الإيطالي يوم الجمعة في انتخاب رئيس جديد في خامس اقتراع على التوالي، مع تعثر جهود تحالف يمين الوسط لفرض مرشحه.

وطلب التحالف المكون من أحزاب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام) والرابطة وإخوة إيطاليا من أعضائه التصويت لصالح رئيسة مجلس الشيوخ المحافظة إليزابيتا كاسيلاتي، بدلا من بذل الجهود في البحث عن مرشح يمثل حلا وسطا يستطيع الحصول على دعم واسع.

وفشلت الخطوة، التي أغضبت يسار الوسط، فشلا ذريعا بحصول كاسيلاتي على 382 صوتا فقط من إجمالي 1009 أصوات لأعضاء البرلمان ومندوبي المناطق المؤهلين للتصويت، وهو عدد أقل بكثير من 505 المطلوبة لانتخاب رئيس دولة.

وستبدأ جولة أخرى من التصويت في الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، على أن يواصل البرلمان إجراء اقتراعين يوميا إلى حين انتخاب رئيس في نهاية الأمر.

ويصوت البرلمان دون نجاح منذ يوم الاثنين لاختيار خليفة للرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا.

وعلى النقيض من الولايات المتحدة وفرنسا، حيث يجري انتخاب الرئيس بالتصويت الشعبي، يكون انتخاب الرئيس في إيطاليا باقتراع سري يشارك فيه 1009 من نواب البرلمان وممثلي المناطق.

وربما يصبح الحل الأسهل قبول الرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا فترة ثانية. وعلى الرغم من أنه استبعد ذلك فإن معدل الدعم له تزايد في التصويت اليومي، مما يشير إلى أن الكثير من أعضاء البرلمان يريدون منه تغيير رأيه.