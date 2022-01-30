شاهد: الآلاف من طيور البجع المهاجرة تحط الرحال في قرية بيتاتان المكسيكية

خلال فصل الشتاء، تستقبل قرية بيتاتان المكسيكية الآلاف من طيور البجع المهاجرة من كندا. وتساهم هجرة طيور البجع إلى بيتاتان في استقطاب عدد كبير من السياح القادمين من مناطق مختلفة والذين يمكنهم مساعدة القرية على الخروج من الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
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