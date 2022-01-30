أوكرانيا تدعو روسيا الى سحب قواتها من الحدود والتحاور

دعت أوكرانيا روسيا إلى سحب قواتها المنتشرة على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الدول الغربية، إذا كانت ترغب "جديا" في احتواء التوتر.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر "إذا كان المسؤولون الروس جديين حين يقولون انهم لا يريدون حربا جديدة، فعلى روسيا مواصلة التزامها الدبلوماسي وسحب القوات العسكرية التي حشدتها على طول الحدود الأوكرانية وفي الاراضي الاوكرانية المحتلة الى حين".

ونشرت موسكو حوالى مائة الف من جنودها مع عتادهم الثقيل على حدود أوكرانيا، وهو ما يثير مخاوف الدول الغربية من اجتياح محتمل. وأكد كوليبا أن "الدبلوماسية هي الطريق الوحيد المسؤول".

وأعلنت روسيا الأحد أنها تريد علاقات قائمة على "المساواة" مع الولايات المتحدة متهمة الغربيين بالتسبب بالتوتر بشأن أوكرانيا، في حين دعت لندن لتعزيز حلف شمال الأطلسي واستهداف الكرملين بعقوبات.

وأعلن عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأميركي الأحد أن الحزبين الديموقراطي والجمهوري على وشك التوصل لاتفاق حول مشروع قانون ينص على فرض عقوبات من شأنها "سحق" اقتصاد روسيا في حال دخلت قواتها أراضي أوكرانيا.