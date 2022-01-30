مسيرات نسائية في أوروغواي تندد بحالات الاعتداء الجنسي المتزايدة

تظاهرت آلاف النساء، الجمعة، في وسط مونتيفيديو احتجاجا على العنف الجنسي، وندّدن بـ"ثقافة الاغتصاب" في أوروغواي بعد تعرض امرأة تبلغ من العمر 30 عاما لاغتصاب جماعي.

وبعد الكشف عن حالات اعتداء جنسي عدة خلال الأيام الأخيرة، نظمت مجموعات نسائية تظاهرات في كل أنحاء البلاد شملت مسيرة كبيرة في العاصمة، وهتفت المشاركات عبارات "لا، يعني لا"، و"هذا ليس افتراض، إنه اغتصاب".

وقالت المجموعات النسائية في إعلان طويل إن "ثقافة الاغتصاب تعني مواصلة القول إن الرجال لديهم احتياجات أو دوافع جنسية لا يمكنهم السيطرة عليها". ودعت إلى تحسين التربية الجنسية واتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الدولة لحماية المرأة.

وسجلت جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مقتل حوالي 4091 امرأة على الأقل في العام 2020، وفقًا للجنة الإقليمية للأمم المتحدة. أما في تركيا فتتحدث جماعات حقوقية عن مقتل 345 امرأة حتى الآن هذا العام.