يؤدي الكهنة البوذيون وأتباعهم طقوس التطهير بالاستحمام في نهر بارد في منطقة كوياسان بغرب اليابان، كما صلوا من أجل نهاية الوباء. وتعرف منطقة كويسان أو مونت كويا بكونها مركزا للبوذية حيث يوجد بها أكثر من مئة معبد.

جرت الطقوس السنوية يوم الأحد في نهر يمر عبر معبد أوكونوين، حيث يقع ضريح مؤسس البوذية شينغون. وبلغت درجة حرارة الهواء والماء صفر درجة مئوية عند الساعة 10 صباحًا. شارك ثمانية أشخاص يرتدون ملابس بيضاء ويحملون الخرز في أيديهم. وحافظ المشاركون على مسافة من بعضهم البعض عند دخولهم المياه كما ارتدوا الكمامات كإجراء احترازي جراء فيروس كورونا.