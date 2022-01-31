شاهد: الثلوج تحول شوارع بينكل التركية إلى حلبات تزلج حقيقة

بعد انحسار العاصفة الثلجية الشديدة التي ضربت تركيا قبل أيام، خرج الأطفال في ضواحي بينكل، المدينة الواقعة في شرق تركيا، للاستمتاع واللهو بالثلج والتزلج على ألواح خشبية خاصة بهم. وتحولت الشوارع المغلقة بسبب تراكم الثلوج إلى حلبات تزلج حقيقية. وفي توكات وسط منطقة الأناضول، نجح رجل من فريق للطوارئ في إنقاذ قطة كانت عالقة في جوف عمود معدني للوحات الإعلانية، يبلغ ارتفاعه حوالي 15 مترا، وقد لجأت إليه القطة لتحمي نفسها من الثلج الذي غمر كل شيء تقريبا. وكان أحد المارة قد لفت انتباهه مواء القطة، فأخطر عناصر الطوارئ الذين هبوا إلى عين المكان للقيام بعملية الإنقاذ.