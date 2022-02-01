بعد تأخير لأيام عدة أطلقت شركة الفضاء سبيس إكس، الإثنين، قمرا اصطناعيا إيطاليا إلى الفضاء من فلوريدا الأمريكية.
انطلق صاروخ فالكون 9 مع القمر الصناعي لرصد الأرض في الوقت المحدد، بعيد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.
وتعثر الإطلاق ثلاث مرات بسبب الطقس، ومرة واحدة عندما اقتربت سفينة سياحية من المنطقة المحظورة في منصة الإطلاق.
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