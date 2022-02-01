بعد تأخير لأيام عدة أطلقت شركة الفضاء سبيس إكس، الإثنين، قمرا اصطناعيا إيطاليا إلى الفضاء من فلوريدا الأمريكية.

انطلق صاروخ فالكون 9 مع القمر الصناعي لرصد الأرض في الوقت المحدد، بعيد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وتعثر الإطلاق ثلاث مرات بسبب الطقس، ومرة ​​واحدة عندما اقتربت سفينة سياحية من المنطقة المحظورة في منصة الإطلاق.