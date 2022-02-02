فيديو: فرق الطوارئ البرازيلية تزيح الأوحال والأنقاض في بلدة ضربتها انهيارات أرضية

رفع رجال الإنقاذ في البرازيل أكواما من الأنقاض وأزاحوا كميات كبيرة من الأوحال في مدينة فرانكو داروشا التي شهدت انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، أدت إلى وفاة 24 شخصا، فيما أُجبرت 600 عائلة على ترك منازلها. وقال منسق فريق الإنقاذ ألساندرو ليما إن ستة أشخاص فقدوا حياتهم في فرانكو داروشا، فيما اعتبر ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.
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