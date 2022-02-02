شاهد: "السنافر" و"تان تان" يساعدان في تحصين جواز السفر البلجيكي ضد التزوير

قررت السلطات البلجيكية إعادة تصميم جوازات السفر لمواطنيها، اعتبار من السابع من شهر شباط/فبراير المقبل، بحيث تشتمل الصفحات على صور لمبانٍ شيّدت وفق فن العمارة القوطية والهندسة المعمارية الباروكية الألمانية وكذلك على صور لشخصيات كرتونية خيالية رسمها الكاريكاتيري البلجيكي هيرجيه.

ولعلّ أبرز صور الشخصيات الكرتونية التي سترافق المسافرين البلجيكيين في رحلاتهم إلى خارج البلاد هي صورة "تان تان" التي ستتمدد على صفحة أو أكثر من صفحات جواز السفر، وهذه الشخصية عبارة عن صحفي كرتوني مغامر دائم البحث عن حلول لقضايا معقدة بمساعدة صديقه كابتن هادوك والبرفيسور تورنسول والكلب ميلو.

ظهور صورٍ للرسوم المتحركة في جواز السفر، والتي من بينها صورٌ للسنافر، والصاروخ الذي حمل "تان تان" إلى القمر، سيجعله أكثر تحصناً ضد عمليات التزوير، وفق ما تؤكد السلطات التي تقول: إن أمن جوازات السفر تحسّن بشكل كبير.