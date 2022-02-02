كأس أمم إفريقيا: السنغال تطيح ببوركينا فاسو وتتأهل إلى الدور النهائي

بلغ المنتخب السنغالي المباراة النهائية للنسخة الثالثة والثلاثين لنهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بفوزه على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد الأربعاء على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة ياوندي في نصف النهائي.

وسجل عبدو ديالو (71) وإدريسا غي (76) وساديو مانيه (87) أهداف السنغال الساعية الى باكورة ألقابها في العرس القاري والتي بلغت النهائي الثاني تواليا والثالث في تاريخها بعد عامي 2002 و2019، فيما سجل ابراهيم بلاتي توريه (82) هدف بوركينا فاسو.

وضربت السنغال موعدا الأحد المقبل في ليمبي مع الكاميرون المضيفة والساعية الى لقبها السادس في تاريخها أو مصر حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7) واللتين تلتقيان الخميس في ليمبي.