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الكاميرون

كأس أمم إفريقيا: السنغال تطيح ببوركينا فاسو وتتأهل إلى الدور النهائي

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بقلم:  يورونيوز
السنغالي إدريسا جانا جوي، على اليمين بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بين بوركينا فاسو والسنغال على ملعب أحمدو أهيدجو
السنغالي إدريسا جانا جوي، على اليمين بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بين بوركينا فاسو والسنغال على ملعب أحمدو أهيدجو   -   حقوق النشر  Sunday Alamba/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

بلغ المنتخب السنغالي المباراة النهائية للنسخة الثالثة والثلاثين لنهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بفوزه على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد الأربعاء على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة ياوندي في نصف النهائي.

وسجل عبدو ديالو (71) وإدريسا غي (76) وساديو مانيه (87) أهداف السنغال الساعية الى باكورة ألقابها في العرس القاري والتي بلغت النهائي الثاني تواليا والثالث في تاريخها بعد عامي 2002 و2019، فيما سجل ابراهيم بلاتي توريه (82) هدف بوركينا فاسو.

وضربت السنغال موعدا الأحد المقبل في ليمبي مع الكاميرون المضيفة والساعية الى لقبها السادس في تاريخها أو مصر حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7) واللتين تلتقيان الخميس في ليمبي.

المصادر الإضافية • أ ف ب