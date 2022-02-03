يزداد إعصار باتسيراي المداري حدة حيث من المتوقع أن يمر شمال جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي، وسيضرب وسط مدغشقر بعد ظهر يوم السبت. وأكد نظام الإنذار والتنسيق العالمي من الكوارث إلى تصنيف باتسيراي ضمن الفئة 4. ووصلت سرعة الرياح إلى 231 كيلومترا في الساعة صباح الأربعاء.
وقد حذرت مديرية الأرصاد الجوية في مدغشقر البحارة وأصدرت تنبيهات بالأعاصير في 16 منطقة من المتوقع أن تكون في مسار العاصفة. ويملك إعصار باتسيراي القدرة على التكثيف في الـ 48 ساعة القادمة، مما يشكل تهديدات خطيرة لموريشيوس ومدغشقر ومقاطعة ريونيون الفرنسية ل ما وراء البحار.
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