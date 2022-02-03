لاغارد: التضخم في منطقة اليورو "سيبقى مرتفعا لفترة أطول من المتوقع لكنه سيتراجع خلال هذا العام"

أكدت رئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد الخميس أن التضخم في منطقة اليورو "سيبقى مرتفعا لفترة أطول من المتوقع لكنه سيتراجع" خلال السنة الراهنة.

وأوضحت لاغادر أن "التضخم سيبقى مرتفعا على المدى القصير" إذ ان أسعار الطاقة لا تزال "السبب الرئيسي" لهذه الزيادة الكبيرة الني تقلق المستهلكين. وأبقى البنك المركزي الأوروبي الخميس على معدلات الفائدة عند مستوى متدن غير مسبوق ولا يزال يعول على تراجع التضخم في 2022 على ما قالت لاغارد.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحفي "تراجع عدم اليقين المرتبط بالجائحة بعض الشيء" لكن في المقابل "زادت التوترات الجيوسياسية" في إشارة غير مباشرة إلى الأزمة بين روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا.

وقد تؤثر هذه التوترات خصوصا على أسعار الغاز الروسي الذي تستورده الدول الأوروبية.