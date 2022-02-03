تسبب صراخ رجل يندد بتصرفات الكنيسة الكاثوليكية في إرباك البابا فرنسيس خلال جلسة مع المؤمنين في الفاتيكان الأربعاء. الرجل قاطع كلمة البابا بصراخه متفوها بعبارات "الكنيسة ليست بالطريقة التي يريدها الله" و"الله يرفضكم" قبل أن تتدخل الشرطة وتنقله إلى الخارج. وكرر الرجل الغاضب عبارات "الله يرفضك يا أبي. أنت لست ملكًا"، وهو يقف في مؤخرة قاعة الحضور ممسكًا قناعه في يده.
حدث هذا الاضطراب قبل نهاية الاجتماع العام الأسبوعي للبابا فرنسيس مع المؤمنين في قاعة بولس السادس الكبيرة. وطلب البابا البالغ من العمر 85 عامًا، والذي استمر في إلقاء خطابه أثناء الصراخ، من المؤمنين الحاضرين الصلاة من أجل الرجل.
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