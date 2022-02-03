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العالم

منظمة الصحة العالمية: أوروبا تشهد "هدنة" من كوفيد-19 قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة

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بقلم:  يورونيوز
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أشخاص يرتدون الكمامات داخل محطة مترو الأنفاق في فرانكفورت
أشخاص يرتدون الكمامات داخل محطة مترو الأنفاق في فرانكفورت   -   حقوق النشر  Michael Probst/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن بعد عامين من تفشي كوفيد-19، قد تدخل أوروبا قريبًا في "فترة هدوء طويلة" بسبب معدّلات التلقيح المرتفعة وانتشار المتحوّرة أوميكرون الأقل خطورة واقتراب انتهاء فصل الشتاء.

وقال مدير الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية هانس كلوغه للصحافيين "هذا السياق الذي لم نشهده من قبل خلال هذه الجائحة، يجعلنا أمام إمكانية أن تكون هناك فترة هدوء طويلة". وأضاف "يجب أن يُنظر إلى فترة الحماية الأعلى هذه على أنها هدنة قد تجلب لنا سلامًا دائمًا".

المصادر الإضافية • أ ف ب