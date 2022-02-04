الموت يغيّب المخرج المسرحي المصري الكبير جلال الشرقاوي

توفي الجمعة المخرج المسرحي المصري الكبير جلال الشرقاوي، الذي أخرج مسرحية "مدرسة المشاغبين" الشهيرة عن عمر يناهز 88 عاما، حسب ما أعلنت ابنته عبير الشرقاوي على صفحتها على فيسبوك.

وكان جلال الشرقاوي قد نقل الى أحدى المستشفيات إثر إصابته بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، بحسب وسائل الإعلام المصرية.

يعد الشرقاوي من أبرز مخرجي المسرح المصري في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، إذ قدم عدة أعمال حققت نجاحا لافتا أهمها على الإطلاق مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي قام ببطولتها عادل إمام والممثل المصري الراحل سعيد صالح والفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي.

وكذلك أخرج مسرحيات (دستور يا اسيادنا) و(عطية الإرهابية) و(قصة الحي الغربي).

يذكر أن جلال الشرقاوي ولد في (14 يونيو 1934)، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958، ودبلوم إخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا عام 1960، ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962.