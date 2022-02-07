شاهد | من الأسرع؟ مسابقة أكل طبق "الرامن" الياباني في كازان الروسية

يتبارز زوار أحد المطاعم الروسية في مدينة كازان الجنوبية في مسابقة أكل أطباق "الرامن"، الذي يعدّ أحد أشهر أطباق اليابان، ويتألف من المعكرونة التي تضاف إليها صلصة الصويا وأنواع مختلفة من اللحوم البيضاء أو الحمراء.

ويمنعُ المشاركون من استخدام الشوك إذ يسهل الأكل بها، ولكنهم يستعملون فقط الملاعق والعيدان الصينية الخشبية، ما يعقد إنهاء الطبق بسرعة.

وبحسب ما يقوله مدير "بار زيرو" المخصص للطعام الآسيوي والذي يقع في جمهورية تتارستان الروسية، إن الفكرة مأخوذة عن مسابقات مثيلة تقام في اليابان.