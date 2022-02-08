رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الرباط لإجراء مباحثات مع المسؤولين المغاربة

تصل رئيسة المفوضية الأوروبية، أوسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المغربية، الرباط، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المغاربة، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية.

ونقلت الوكالة المغربية عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، قوله: إن "هذه هي الزيارة الأولى للسيدة فون دير لاين إلى المغرب في إطار مهامها كرئيسة للمفوضية الأوروبية".

وأضاف مامر أن "هذه الزيارة تندرج في إطار الشراكة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تحرص رئيسة المفوضية على تعزيزها"، وفق ما المصدر المذكور.

يذكر أن بروكسل والرباط كانا أطلقا في شهر حزيران/يونيو من العام 2019 الشراكة الأورو- مغربية من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما.