الرئيس الأوكراني يتوقع عقد قمة مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا قريبا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أنه يتوقع عقد قمة قريبا مع قادة كل من روسيا وفرنسا والمانيا، بعدما أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كييف.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي "نتوقع في المستقبل القريب.. أن يكون بإمكاننا عقد المحادثات المقبلة بين قادة صيغة النورماندي الرباعية"، في إشارة إلى المفاوضات الرامية لوضع حد للنزاع في شرق أوكرانيا. من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تحقيق تقدّم باتّجاه خفض التوتر بات ممكنا.

وقال "لدينا الآن إمكانية دفع هذه المفاوضات قدما" بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أنه يرى "حلولا ملموسة وعملية" لخفض التوتر بين موسكو والغرب. وجاءت تصريحاته بعدما عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في كييف.