شاهد: مهرجان القصص المصورة والرسوم المتحركة بدورته العاشرة في تايوان

سارع عشاق القصص المصورة "الكوميكس" والرسوم المتحركة إلى حضور مهرجان تاييه في تايوان، واكتشاف فعالياته وشراء الكتب المفضلة لديهم، حتى أن بعضهم ظهر بأزياء تنكرية. وكان على المنظمين الحد من عدد الزوار المسموح لهم بالدخول حتى لا يتعدى 9 آلاف شخص، بسبب القيود الصحية التي تفرضها جائحة كورونا.