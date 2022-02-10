شاهد: معرض حصري في كوبنهاغن مخصص لأعمال النساء الفنية

يضم المعرض المخصص للفن والثقافة للنساء، في متحف آركين للفن الحديث في ضواحي كوبنهاغن، ما يقرب من 120 عملا لفنانين دنماركيين وعالميين، بعضهم من أواخر القرن التاسع عشر والبعض الآخر من الفن المعاصر.
ويقول المنظمون إن تاريخ الحركة النسائية بدأ في ترك بصماته على عالم الفنون حوالي عام 1870 وهو ما يدل على أن الأفكار الجديدة حول تحرير المرأة ساهمت في إبراز المزيد من الفنانات.
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