فيديو: قتلى وجرحى في كولمبيا بسبب انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة

لقي 14 شخصاً على الأقلّ حتفهم وأصيب 34 بجروح في كولومبيا، بسبب انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة، في حصيلة جديدة صادرة عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث. وتسبّب تساقط الأمطار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء على جبل في إقليم ريسارلدا في وسط البلاد الغربي، بانهيار أرضي طمر الكثير من المنازل في منطقة دوسكيبراداس الفقيرة. وعبّرت فرق الانقاذ عن خشيتها، من أن تؤدّي انهيارات أرضية جديدة إلى انسداد نهر أوتون المجاور، ما قد يفاقم الكارثة. وتم إجلاء الكثير من العائلات التي تقيم على مقربة من النهر خشية فيضانه.
No Comment المزيد من
شاهد: السنغاليون يستقبلون منتخبهم استقبال الأبطال والرئيس يقلدهم ميداليات الشرف
شاهد: حريق هائل في مبنى قيد الإنشاء في ولاية أوكلاهوما الأميركية
شاهد: فنانون يغيرون وجه حي كامل بلوحة جدارية عملاقة رسمت على ألف منزل في البيرو
بدون تعليق: النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام يشارك في اليوم الرياضي لقطر
بدون تعليق: إنقاذ تمساح إندونيسي علق بإطارات مطاطية منذ خمس سنوات
بدون تعليق: استقبال حاشد في دكار لمنتخب السنغال المتوج بكأس إفريقيا للأمم
شاهد | إعصار باتسيراي يخلف 20 قتيلاً في مدغشقر ويدمر حقول أرز والطريق الرئيسي
شاهد | من الأسرع؟ مسابقة أكل طبق "الرامن" الياباني في كازان الروسية
بدون تعليق: الاحتفالات تعم شوارع داكار عقب تتويج منتخب السنغال بكأس إفريقيا للأمم
شاهد: مهرجان الأنوار يضيء العاصمة الدنماركية كوبنهاغن
شاهد: مسيرة حاشدة في خاركيف الأوكرانية ووعود للجيش الروسي بحرب عصابات إذا هاجم البلاد
شاهد: مدنيون أوكرانيون يتدربون استعداداً لغزو روسي محتمل
شاهد: المئات يتظاهرون في هلسنكي ضدّ إجراءات كوفيد ويطالبون باستقالة الحكومة
شاهد: الصين تفتتح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين
بدون تعليق: مهرجان لأزهار الأوركيد الكوستاريكية في حدائق "كيو" البريطانية