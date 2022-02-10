فيديو: قتلى وجرحى في كولمبيا بسبب انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة

لقي 14 شخصاً على الأقلّ حتفهم وأصيب 34 بجروح في كولومبيا، بسبب انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة، في حصيلة جديدة صادرة عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث. وتسبّب تساقط الأمطار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء على جبل في إقليم ريسارلدا في وسط البلاد الغربي، بانهيار أرضي طمر الكثير من المنازل في منطقة دوسكيبراداس الفقيرة. وعبّرت فرق الانقاذ عن خشيتها، من أن تؤدّي انهيارات أرضية جديدة إلى انسداد نهر أوتون المجاور، ما قد يفاقم الكارثة. وتم إجلاء الكثير من العائلات التي تقيم على مقربة من النهر خشية فيضانه.