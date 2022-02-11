بلينكن يقول إن غزوًا روسيًا لأوكرانيا قد يحصل "في أي وقت"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة أن روسيا تواصل حشد المزيد من الجنود على حدودها مع أوكرانيا، محذّرًا من أن غزوًا روسيًا لكييف ممكنٌ حتى خلال الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية حاليا في بكين. وقال بلينكن "نحن في إطار قد يبدأ فيه غزو في أي وقت، ولأكون واضحًا يشمل هذا وقت الألعاب الأولمبية"، متجاهلًا تكهنات عن أن موسكو ستنتظر حتى نهاية أولمبياد بكين لتجنّب إقحام حليفتها الصين.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في ملبورن، عقب اجتماع لمجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، إن واشنطن تواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا.

وتابع أن الولايات المتحدة لا تزال ترصد مؤشرات "مقلقة جدا" لتصعيد روسي في أوكرانيا". وأضاف "قمنا بكلّ جهد ممكن للحوار مع روسيا".

وقال أيضًا "لكن في الوقت نفسه، كنّا واضحين جدًا بشأن بناء الردع وبناء الدفاع والتوضيح لروسيا أنها إذا اختارت مسار عدوان متجدّد، ستواجه عواقب كبيرة".

تأتي تصريحات مسؤول الخارجية الأمريكية غداة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا فورا، في وقت تجري موسكو مناورات بالذخيرة الحية وتحشد قوات قرب الجمهورية السوفياتية السابقة ما يزيد من المخاوف من غزو روسي رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذل في الأسابيع الأخيرة.

بلغ منسوب التوتر بين واشنطن وموسكو ذروته منذ الحرب الباردة، وتقول بعض التقديرات الأمريكية إن قرابة 130 ألف عسكري روسي يحتشدون في عشرات الوحدات القتالية قرب الحدود مع أوكرانيا.