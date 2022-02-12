قام المتظاهرون النيوزيلنديون المناهضون للقاحات الذين يشغلون حديقة برلمان البلاد السبت بحفر الخنادق للإبقاء الموقع الذي يخيمون فيه جافا، بعد تشغيل أنابيب الري بناءً على طلب رئيس البرلمان في اليوم الخامس من الاحتجاجات.
ويقيم النشطاء في حديقة البرلمان في العاصمة ويلينغتون منذ أربعة ليال احتجاجًا على سياسة التطعيم في البلاد. ويدخل هذا الاحتجاج في إطار الاحتجاجات الدولية على سياسة التطعيمات حول العالم على غرار ما يحدث في كندا التي تشل حركتها قافلة الحرية في أوتاوا.
والخميس اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين واعتقلت أكثر من 120 شخصًا. وارتفع عدد المحتجين إلى ما يقرب من 1500 يوم الجمعة وقلصت الشرطة جهودها لإخلاء المتظاهرين.
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