أغلق مزارعون يونانيون طريقا سريعا بالجرارات وسط البلاد، وسكبوا الحليب على الأرض، احتجاجا على ارتفاع تكاليف الطاقة. وتم وقف مئات الجرارات على طريق النقل الرئيسي، خارج مدينة لاريسا في إطار الاحتجاج.
ويطالب المزارعون بإلغاء البند المتعلق بتعديل سعر الكهرباء، الذي قالت الحكومة إنه يعكس تغييرات أسعار واردات النفط والغاز الطبيعي. ودعا المحتجون أيضا إلى تخفيض ضرائب الوقود. ويقول المزارعون إنهم مصممون على إغلاق جميع الطرقات السريعة الرئيسية في البلاد، إذا لم تستجب الحكومة لطلباتهم.
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