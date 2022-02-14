شاهد | كتائب آزوف اليمينية المتطرفة تدرب أوكرانيين على السلاح لردع الروس

درّب عناصر من منظمة كتائب آزوف اليمينية المتطرفة مواطنين في مدينة ماريوبول الأوكرانية على السلاح، الأحد، بهدف تعليمهم الدفاع عن النفس في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.

ودرّبت الكتائب التي تعدّ جزءاً من احتياطيّ الحرس الوطني الأوكراني على فكّ وجمع السلاح، والرماية. والكتائب تتألف من متطوعين عسكريين فقط.

وقالت فالنتينا كونستانتينوفسكا (79 عاماً) التي تسكن في المدينة إنها تريد أن تكون جاهزة من أجل الدفاع عن أسرتها في حال غزت روسيا البلاد.

وهناك حالياً أكثر من 100 ألف جندي روسي عند الحدود الأوكرانية-الروسية والأوكرانية-البلاروسية، ويحيطون بأوكرانيا من ثلاث جهات، بحسب ما تقوله مصادر عسكرية غربية.