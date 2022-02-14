شاهد: الباحثون عن الرومانسية يتوافدون على مدينة البندقية للاحتفال بعيد الحب

تحولت مدينة البندقية الإيطالية إلى ساحة احتفالات كبيرة بمناسبة عيد الحب حيث توافد إليها العشاق والباحثون عن الأجواء الرومانسية من أجل ركوب القوارب والقيام بجولة رفقة الشريك وشراء الهدايا وتذوق الشكولاتة الفاخرة.

وتعرض محلات ومتاجر البندقية أنواعا مختلفة من الشكولاتة وبأشكال متنوعة كشكل قلب أو صناديق صغيرة أو حتى أقنعة للوجه.

وتعتبر الشوكولاتة المطلية بالذهب مع عبارة "أشتاق إليك" أو "أحبك" أغلى أنواع الشوكولاتة المعروضة للبيع.