بدون تعليق: مستشفيات هونغ كونغ المكتظة بمرضى كورونا تفتتح أجنحة في الهواء الطلق

بدأت مؤسستان استشفائيتان في هونغ كونغ بوضع مرضاها في أسرّة خارج مداخلها على خلفية الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسات الطبية في الإقليم حيث تناضل المرافق الطبية للتعامل مع أسوأ موجة فيروس كورونا في المدينة حتى الآن.
وقبل تفشي المرض الحالي، عالجت هونغ كونغ جميع مرضى كوفيد-19 في أجنحة عزل مخصصة، لكن سرعان ما امتلأت الأسرة في المستشفيات ومنشآت العلاج الجماعي المؤقتة بالقرب من المطار.
وقد تعهدت رئيسة إقليم هونغ كونغ كاري لام زعيمة بالالتزام بالنهج الحالي للصفر كوفيد حتى في الوقت الذي تستبعد فيه الإغلاق الصارم على غرار الصين القارية.
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