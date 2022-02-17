في أعالي جبال الهيمالايا الهندية القاحلة، يقوم الفنانون بنقل كتل الجليد من نهر متجمد لتشييد منحوتات يأملون من خلالها بعث الروح فيي مهرجان خاص بالبلاد يضاهي مهرجان هاربين الدولي للجليد في الصين. الفنانون المشاركون أسسوا جماعة كانغسين وشيدوا ما أطلقوا عليه مبنى "الكولوسيوم الصغير" الجليدي الذي يضم كافتيريا وساونا بالقرب من قرية تشيلينغ.
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