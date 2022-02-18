تشهد محافظة نيجاتا ومنطقة هوكوريكو تساقط ثلوج أكثر من المعتاد في هذا الوقت من العام. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن نظام الضغط المنخفض فوق بحر اليابان والكتلة الهوائية الباردة قد تسببا في تساقط الثلوج بكثافة على مناطق واسعة من توهوكو إلى سانين. وبلغ سمك الثلوج الخميس 13 سنتيمترا في مدينة أوكيوزومو بمحافظة شيماني، وتم تسجيل 12 سنتيمترا في مدينة نانتان.
يدعو خبراء الطقس السائقين إلى توخي الحذر لتجنب الانزلاقات وكذلك وضع إطارات الشتاء أو سلاسل الإطارات على سياراتهم. كما يُنصح السكان بالحذر من الانهيارات الثلجية والثلوج المتساقطة على الأسطح وانقطاع التيار الكهربائي.
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