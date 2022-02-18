بدون تعليق: العاصفة يونس تخلف أربعة قتلى على الأقل في هولندا وبلجيكا

لزم ملايين الأشخاص منازلهم في وقت ضربت العاصفة يونس ترافقها رياح بسرعة قياسية الجمعة عدة أجزاء من أوروبا. في هولندا، قالت السلطات إن سقوط أشجار تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص مع اجتياح العاصفة يونس الجمعة، مما ألحق أضرارا بالمباني وتسبب في نسف أجزاء من سقف ملعب كرة القدم بنادي أدو دين هاغ.

وأرسلت الحكومة تحذيرات نصية تطالب السكان بالبقاء في بيوتهم موضحة أن عليهم الاتصال بخدمات الطوارئ فقط في المواقف المهددة للحياة. وجاء في الرسالة "رقم الطوارئ لم يعد يتحمل المزيد من الاتصالات". وقالت إدارة الإطفاء في أمستردام إن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوط شجرتين في المدينة وثالث في منطقة ديمن القريبة. وقالت قوة شرطة المدينة على تويتر "لا تخرجوا في الشوارع. الأمر خطير حقا".

في بلجيكا، قضى كندي يبلغ 79 عامًا كان يعيش على متن قارب في مرسى إبرس (غرب) بعد سقوطه في الماء أثناء محاولته استعادة أغراض هوت، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن تصل سرعة الرياح في المقاطعات الشمالية إلى 120 كم / ساعة. وطلبت السلطات في بعض المقاطعات البلجيكية تعليق خدمات القطارات والطائرات بعد ظهر الجمعة. كما قررت العديد من المدارس إيقاف الدراسة حتى يتمكن الطلاب من العودة إلى منازلهم قبل أن تشتد قوة الرياح.