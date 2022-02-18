بدون تعليق: أمواج عاتية تضرب شاطئ نيوهافن الإنجليزي بسبب العاصفة يونس

ضربت أمواج عاتية ورياح القوية جدار ميناء نيوهافن خلال عاصفة يونس التي تجتاح المملكة المتحدة. ووضعت السلطات البريطانية العاصمة لندن تحت التحذير الأول من الطقس في العلامة "الحمراء" وهو التحذير الأكثر خطورة على الإطلاق، مما يعني أن هناك "خطرًا على الحياة". نفس مستوى التأهب أقرته السلطات في جميع أنحاء جنوب إنجلترا وجنوب ويلز، حيث تم إغلاق المدارس وإيقاف حركة النقل.
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