دمرت حرائق الغابات ما يقرب من 800 ألف هكتار من مقاطعة كورينتس في شمال غرب الأرجنتين. ووفقًا لتقرير صادر عن المعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية الجمعة، التهمت النيران حوالي 785238 هكتارًا من الأراضي بسبب الحرائق، والتي تمثل 9 بالمئة من مساحة المقاطعة. وأضاف المعهد أن الحرائق أثرت على قدر كبير من الحياة البرية في شمال شرق البلاد.

هلكت العديد من الحيوانات بسبب النيران أو التسمم بالدخان، كما تم دهس عدة حيوانات أخرى على الطرق خلال محاولة السكان الهروب من الحرائق. وتواصل فرق الإطفاء عمليات إطفاء النيران التي خرجت عن السيطرة.