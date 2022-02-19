لم تكن نقطة التفتيش أوسبينكا على الحدود بين المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شرق أوكرانيا وروسيا جاهزة لاستقبال حركة المرور البشرية الكبيرة التي توافدت عليها بعد صدور أمر بإخلاء المنطقة سريعا تحسبا لغزو روسي. تشكل طابور طويل من السيارات عند نقطة التفتيش بعد إصدار أمر إخلاء من قبل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين.

أدت التوترات المتصاعدة في المنطقة إلى تفاقم مخاوف الغرب من غزو روسي وحرب جديدة على حافة أوروبا. وهز انفجار سيارة مفخخة دونيتسك من دون وقوع إصابات، كما قصفت قافلة إنسانية. وأمر المتمردون الموالون لروسيا بإجلاء المدنيين من منطقة الصراع.