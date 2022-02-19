شاهد: غواصون ينقذون فريقا من مستكشفي الكهوف حاصرتهم المياه في أكبر كهف في النمسا

أنقذت فرقة غواصين ثلاثة علماء كهوف حوصروا منذ الخميس في كهف لمبيرشتسوفن الواقع في منطقة ويباش بالقرب من سالزبورغ منذ مساء يوم الخميس بأمان مساء الجمعة. يعد كهف لمبيرشتسوفن أحد أعمق الكهوف في العالم، ويصل عمقه إلى عدة كيلومترات في الجبل. بسبب درجات الحرارة الدافئة، اخترقت كميات كبيرة من المياه الذائبة الممرات المتفرعة وغمرت جزءًا أعمق بالقرب من المدخل، مما سد الطريق أمام المستكشفين.

للوصول إلى السمتكشفين المحاصرين، كان على الغواصين أولاً السير مسافة 600 متر داخل الكهف للوصول إلى منطقة الانقباض المغمورة بالمياه، والتي تسمى بحيرة بوك. وفي حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش)، تمكن الغواصون من إكمال عملية الإنقاذ بنجاح وإخراج الرجال الثلاثة بأمان من الكهف.