تظاهر الأحد آلاف الأشخاص في العاصمة السنغالية داكار للمطالبة بقمع أكثر صرامة ضد المثلية الجنسية في البلاد. وتأتي هذه المظاهرات بعد أن رفض البرلمان مؤخرًا المصادقة على مشروع قانون لتشديد القوانين المتعلقة بالمثلية الجنسية. يُجرم القانون السنغالي المثلية الجنسية، بموجب أحكام المادة 319 من قانون العقوبات الذي ينص على "يُعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح ما بين 100000 و1500000 فرنك سنغالي، أي شخص يرتكب فعلًا غير لائق أو غير طبيعي مع فرد من نفس الجنس".
رفض البرلمان السنغالي في ديسمبر- كانون الأول الماضي مشروع قانون يهدف إلى تشديد قمع المثلية الجنسية بعقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات مقارنة بخمس سنوات حاليًا. وأصبحت قضية "مجتمع الميم" معتركا انتخابيا للمحافظين والشعبويين الذين ينددون بـ "التقدميين تحت التأثير الغربي".
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