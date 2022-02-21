شاهد: أكبر بحيرة في العالم بروسيا موطن للمهرجان السنوي للجليد

يقام مهرجان الجليد سنوياً في بحيرة بايكال، أكبر بحيرة في العالم، خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافقة للـ 19 والـ 20 فبراير-شباط، نصب عدد من الفنانين منحوتات جليدية لإحياء موضوع هذا العام: "من أعماق القرون".

ووسط الموقع، يتم استقبال الزائرين بدائرة من الحجارة الدائمة، تشبه ستونهنغ في إنجلترا.

وتم تزيين حجارة الجليد بنسخ متماثلة من حيث النقوش الصخرية او المنحوتات الصخرية. واتبع الفنانون المشاركون في المسابقة نفس القواعد حيث أنشأوا منحوتاتهم بناء على القطع الأثرية القديمة الحقيقية.

وشارك 45 فريقاً في المسابقة واجتاز ثمانية منهم دور التصفيات، وهؤلاء كانوا نحاتين جليديين من يكاترينبورغ وخاباروفسك وياكوتيا وبيرم وسوتشي وإيغيفسك وسيرجيف بوساد ومنغوليا.