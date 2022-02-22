بدون تعليق: اندلاع حريق هائل في مجمع سكني في ألمانيا

اندلع حريق هائل في مجمع سكني، الإثنين، في مدينة إيسن غرب ألمانيا، حيث قامت خدمة الإطفاء بإجلاء حوالي 100 شخص في الوقت المناسب، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال كريستوف ريسي، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في إيسن إن ثلاثة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى بسبب استنشاق الدخان.

ويبدو أن العواصف القوية التي ضربت شمال أوروبا في الآونة الأخيرة كانت السبب وراء انتشار الحريق بسرعة.