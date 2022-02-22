الولايات المتحدة توافق على صفقة عسكرية للكويت بقيمة مليار دولار

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة عسكرية محتملة لحكومة الكويت لتصميم وإنشاء مجمع لمقر قيادة وزارة الدفاع الكويتية وما يتعلق به من عتاد وبنية تحتية مقابل كلفة تبلغ مليار دولار.

وأوضح بيان صادر عن "البنتاغون" أن سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي سيعمل على توفير التصاميم وتنفيذ عمليات البناء وتأمين الدعم الفني وكل ما يلزم لتأمين "مجمع يعمل بكامل طاقته".

وكانت الكويت جددت في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي معاهدة التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، وتسمح المعاهدة التي أبرمت عام 1991 للقوات الأميركية باستخدام المنشآت الكويتية وتمركز قوات ومعدات أميركية بالكويت لمدة عشر سنوات أخرى.