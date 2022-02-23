دول الاتحاد الأوروبي توافق على إلغاء الاختبار والحجر الصحي للسياح الحاصلين على التطعيم ضد كورونا

وافق الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، على إلغاء جميع متطلبات الاختبار والحجر الصحي للزوار الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا. ومن المقرر أن يستفيد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس من هذه الإجراءات الجديدة.

تأمل هذه الخطوة في إنعاش اقتصاد دول الاتحاد وإنعاش قطاع السياحة الذي تضرر بشكل كبير وشهد تقلبات كثيرة منذ تفشي الوباء.

وينطبق القرار على جميع اللقاحات المصرح بها من قبل الاتحاد الأوروبي أو المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.