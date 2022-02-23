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العالم

منظمة الصحة العالمية: انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بنسبة 21٪ في العالم

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بقلم:  يورونيوز
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يتم تطعيم شخص ضد فيروس كورونا حيث يبدأ التطعيم الإجباري في فيينا، النمسا، بتاريخ الجمعة 4 فبراير 2022
يتم تطعيم شخص ضد فيروس كورونا حيث يبدأ التطعيم الإجباري في فيينا، النمسا، بتاريخ الجمعة 4 فبراير 2022   -   حقوق النشر  Lisa Leutner/

انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي بنسبة 21٪ في جميع أنحاء العالم، وهو الأسبوع الثالث على التوالي بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وسجلت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الجائحة نحو 12 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وتعتبر منطقة غرب المحيط الهادئ المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19، بزيادة قدرها 29٪.