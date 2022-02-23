منظمة الصحة العالمية: انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بنسبة 21٪ في العالم

انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي بنسبة 21٪ في جميع أنحاء العالم، وهو الأسبوع الثالث على التوالي بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وسجلت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الجائحة نحو 12 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وتعتبر منطقة غرب المحيط الهادئ المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19، بزيادة قدرها 29٪.