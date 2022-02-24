شاهد: عبور معدات وأليات عسكرية روسية نقطة تفتيش في شبه جزيرة القرم باتجاه أوكرانيا

نشر حرس الحدود الأوكرانية مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة لمعدات عسكرية روسية تعبر نقطة تفتيش حدودية في شبه جزيرة القرم.

وقال حرس الحدود في بيان إنه "يجري حاليا تسجيل حركة عتاد عسكري عبر الحدود الإدارية من شبه الجزيرة".

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية في أوكرانيا، صباح اليوم الخميس، بعد أسابيع من الدبلوماسية الدولية الحثيثة وفرض عقوبات غربية على موسكو، فشلت جميعها في ردعه.