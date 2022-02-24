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أوكرانيا

شاهد: عبور معدات وأليات عسكرية روسية نقطة تفتيش في شبه جزيرة القرم باتجاه أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
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كاميرات المراقبة ترصد عبور معدات عسكرية روسية نقطة تفتيش في شبه جزيرة القرم، الخميس 24 فبراير 2021
كاميرات المراقبة ترصد عبور معدات عسكرية روسية نقطة تفتيش في شبه جزيرة القرم، الخميس 24 فبراير 2021   -   حقوق النشر  AFP

نشر حرس الحدود الأوكرانية مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة لمعدات عسكرية روسية تعبر نقطة تفتيش حدودية في شبه جزيرة القرم.

وقال حرس الحدود في بيان إنه "يجري حاليا تسجيل حركة عتاد عسكري عبر الحدود الإدارية من شبه الجزيرة".

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية في أوكرانيا، صباح اليوم الخميس، بعد أسابيع من الدبلوماسية الدولية الحثيثة وفرض عقوبات غربية على موسكو، فشلت جميعها في ردعه.