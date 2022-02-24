يخيم الحزن على مدينة بتروبوليس في شمال البرازيل حيث قتل 182 قتيلا، بحسب السلطات، جراء الفيضانات وانزلاقات التربة. وتتواصل عمليات البحث عن عشرات المفقودين، بعد أسبوع من العواصف العنيفة. تستمر حصيلة القتلى في الارتفاع مع قيام عمال الإنقاذ بإزالة الطين والحطام. ولا يزال 89 شخصا في عداد المفقودين، وفق الشرطة. وانخفض عدد المفقودين تدريجاً في الأيام الأخيرة بعد التعرف على الجثث أو العثور على ناجين.
كذلك اضطر أكثر من 850 شخصًا إلى مغادرة منازلهم الواقعة في مناطق خطرة، وتم إجلاؤهم إلى مراكز ايواء ولا يزالون يقيمون فيها الثلاثاء.
تجاوز مستوى الأمطار التي هطلت على مدينة بيتروبوليس السياحية خلال ساعات، المعدل المعتاد لكامل شباط/فبراير.
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