انخفاض الأسهم السعودية والليرة التركية بعد ساعات من الغزو الروسي لأوكرانيا

هبط المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 1.9 في المئة على وقع الهجوم الروسي على أوكرانيا ليصل إلى 12292.4 نقطة. وهبطت أسهم أرامكو 0.4 في المئة وكيمانول 2.7 في المئة وأنابيب 3.4 في المئة.

كما هبطت أسهم بنك الرياض 1.1 في المئة ومصرف الراجحي 2.3 في المئة وزين السعودية 0.6 في المئة واتصالات 1.4 في المئة.

من جهة أخرى، تراجعت الليرة التركية 2.6 بالمئة مقابل الدولار يوم الخميس 02/24 وهو أقل مستوياتها منذ شهرين بعد إطلاق القوات الروسية صواريخ على عدة مدن في أوكرانيا وإنزالها قوات على ساحلها.

وسجلت الليرة 14.1990 مقابل الدولار في الساعة 0726 بتوقيت غرينتش بعد استقرارها على نطاق واسع في الشهر الماضي، وتراجعت عن مستوى الإغلاق أمس الأربعاء الذي سجل 13.8350 مقابل الدولار.